Aydın'da fırtına bekleniyor

25.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:44

AYDIN (İHA) – Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'da Perşembe günü beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.



Aydın'da, Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA