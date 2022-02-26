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Aydın'da firari hükümlü yakalandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Ekiplerce sorgusu yapılan E.Ş'nin hakkında yağma suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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