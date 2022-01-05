Aydın'da firari hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı
AA / Şener Alevci - Haberler | Güncel
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir hurda deposundan malzeme çaldıkları belirlenen aralarında firari hükümlünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir hurda deposundan malzeme çaldıkları belirlenen aralarında firari hükümlünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi sorguladı.
Bölgede yürütülen çalışma sonucu yaklaşık 1 ton hurda malzemenin bulunduğu araçtaki Ş.K. ve O.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden O.K'nin hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlılar tutuklandı.