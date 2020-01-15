Haberler » Spor » Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi - Spor

Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde pazar günü ikinci yarının ilk maçında evinde lider VakıfBank'la karşılaşacak Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Sobolska ile yollarını ayırıp, Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec ile anlaştı.

15.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:27
Aydın'da filede Sobolska gitti, Planinsec geldi

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde pazar günü ikinci yarının ilk maçında evinde lider VakıfBank'la karşılaşacak , Belçikalı orta oyuncu Dominika Sobolska ile yollarını ayırıp, Slovenyalı orta oyuncu Planinsec ile anlaştı. Son olarak Çin'in Zhejiang takımında forma giyen 25 yaşındaki voleybolcu ülkesinde OK Nova KBM Branik, Almanya'da ise Dresdner SC kulüplerine oynadı. 1.85 boyundaki Planinsec, ligin ikinci yarısında Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler