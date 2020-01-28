Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı
Haberler » Güncel » Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı - Haber

Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

28.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:54
Aydın'da FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulamasında kadın şüpheli R.Ç. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler