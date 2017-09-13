Aydın'da Fetö/pdy Operasyonu

Aydın'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu ile 7 kişi gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 7 şüpheli'nin Aydın Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. - AYDIN