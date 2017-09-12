Aydın'da Fetö/pdy Operasyonu

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.



Gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.



İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.