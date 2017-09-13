Aydın'da Fetö/pdy Davası

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Abdullah Mücahit Çiftçi, avukatı ve yakınları katıldı.



Duruşmada tutuklu sanık Çiftçi, silahlı terör örgütü üyeliği ve "ByLock" kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet daha sonra ceza miktarını, tutuklulukta geçirdiği süreyi, tıp fakültesi eğitimine devam ediyor olmasını dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.