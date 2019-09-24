Aydın'da FETÖ operasyonu

24.09.2019 09:11

Aralarında Aydın'ında bulunduğu İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 11 ilde operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa illerini kapsayan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği, 16'sının polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavında usulsüzlük yaptığı, yine 16'sının da örgüt liderinin çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürüldü.



Toplam 46 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA