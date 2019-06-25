Aydın'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aralarında Aydın'ın da bulunduğu Van merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü muvazzaf olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman erbaş, istifa etmiş 1 astsubay ve KHK ile ihraç edilmiş 1 subay olmak üzere toplam 18 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 25 Haziran 2019 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Isparta, Denizli, Aydın, Kırklareli, Mardin illerinde ve KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA