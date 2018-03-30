Aydın'da Fetö Operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında halen görevde olan adliye çalışanlarının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.