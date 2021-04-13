Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklandı, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D ve M.F.G. adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol