Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
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Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklandı, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D ve M.F.G. adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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