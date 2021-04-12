Aydın'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.U, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D. ve M.F.G. yakalandı.
Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun