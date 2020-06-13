Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
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Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir araç metal yığınına döndü.

13.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:27

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir araç metal yığınına döndü. Feci kazada araç içerisinde sıkışan ikisi çocuk 4 kişi adeta metal yığınına dönen araçtan sağ salim çıkarıldı. Görenleri şaşkına çeviren kazanın nasıl meydana geldiğini çözebilmek için trafik ekipleri çalışma başlattı. Kaza patlama sesine duyanların bölgeye gitmesi ile ortaya çıktı.

İlginç kaza gece yarısı saat 01: 30 sıralarında Muğla-Aydın Karayolu Aydın Şehirlerarası Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Alpay Günaydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Aşırı hızla çarptığı aydınlatma direğini yolun ortasına deviren otomobil hızını alamayıp bu defa yolun sol tarafındaki trafik lambalarını taşıyan direğe çarptı.

Aydın otogarında görevli polis ekipleri ve vatandaşlar peş peşe gelen iki ayrı patlama sesi üzerine karayoluna koşunca feci kaza ile karşılaştı. Adeta metal yığınına dönen araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerinin de yardımı ile araçta sıkışan 4 kişi çıkarıldı. Adeta metal yığınına dönen araçtaki sürücü Alpay Günaydın, eşi Sema Günaydın ve çocukları Ali Andaç ve Merih Günaydın'ın kazayı sağ salim atlatması teselli kaynağı oldu.

İlginç kazanın meydana geliş şekli herkesi şaşırtırken, polis ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Muğla-Aydın karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İbrahim Kılınç - Murat Uçkaç/İHA)

Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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