Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir araç metal yığınına döndü.

Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
13.06.2020 03:22 | Son Güncelleme: 13.06.2020 03:49

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir araç metal yığınına döndü. Feci kazada araç içerisinde sıkışan ikisi çocuk 4 kişi adeta metal yığınına dönen araçtan sağ salim çıkarıldı. Görenleri şaşkına çeviren kazanın nasıl meydana geldiğini çözebilmek için trafik ekipleri çalışma başlattı. Kaza patlama sesine duyanların bölgeye gitmesi ile ortaya çıktı.

İlginç kaza gece yarısı saat 01: 30 sıralarında Muğla-Aydın Karayolu Aydın Şehirlerarası Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Alpay Günaydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Aşırı hızla çarptığı aydınlatma direğini yolun ortasına deviren otomobil hızını alamayıp bu defa yolun sol tarafındaki trafik lambalarını taşıyan direğe çarptı.

Aydın otogarında görevli polis ekipleri ve vatandaşlar peş peşe gelen iki ayrı patlama sesi üzerine karayoluna koşunca feci kaza ile karşılaştı. Adeta metal yığınına dönen araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerinin de yardımı ile araçta sıkışan 4 kişi çıkarıldı. Adeta metal yığınına dönen araçtaki sürücü Alpay Günaydın, eşi Sema Günaydın ve çocukları Ali Andaç ve Merih Günaydın'ın kazayı sağ salim atlatması teselli kaynağı oldu.

İlginç kazanın meydana geliş şekli herkesi şaşırtırken, polis ekipleri kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan Muğla-Aydın karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor Haber
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim...
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Ambulans
Şu an buradasınız: Aydın'da feci kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 04:13:39. #1.14#
title