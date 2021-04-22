Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da akşam saatlerinde beton mikseri devrildi.

Aydın'da akşam saatlerinde beton mikseri devrildi. Feci kazada devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ise sıkıştığı beton mikserinden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Aydın-Denizli otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla bağlantı yolundan Denizli istikametine seyir halinde olan Olcay Tumanga yönetimindeki 09 ADK 416 plakalı beton mikseri, bağlantı yolu virajında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan beton mikserinin altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri yaralı şahsı kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu araçta sıkışan Muzaffer Ateş kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mikserin altında kalması sonucu hayatını kaybeden Olcay Tumanga'nın cansız bedeninin çıkarılması için bölgeye büyük vinçler çağrıldı.

Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, Aydın-Denizli otoban bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. - AYDIN

Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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