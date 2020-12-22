Aydın'da farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

22.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:28
Aydın'da farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde üç iş yerinden elektronik eşya çalan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde üç iş yerinden elektronik eşya çalan zanlı tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içinde Yenikent Mahallesinde bulunan üç işyerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce işyerlerinden elektronik eşya çalan kişinin O.T. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Arto Hande Erçel Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Falcao Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Türk İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:35:03. #1.14#
title