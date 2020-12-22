Aydın'da farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde üç iş yerinden elektronik eşya çalan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde üç iş yerinden elektronik eşya çalan zanlı tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içinde Yenikent Mahallesinde bulunan üç işyerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce işyerlerinden elektronik eşya çalan kişinin O.T. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez