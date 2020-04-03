Aydın'da fahiş fiyat uygulayan 3 firmaya ceza
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Ruhsar Pekcan, Aydın, 3. Sayfa

Aydın'da fahiş fiyat uygulayan 3 firmaya ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranan 189 firmaya toplam 9 milyon 147 bin 31 TL para cezası verildiğini açıklayarak fahiş fiyat uygulayan firmaları da ifşa etti.

03.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:13
Aydın'da fahiş fiyat uygulayan 3 firmaya ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranan 189 firmaya toplam 9 milyon 147 bin 31 TL para cezası verildiğini açıklayarak fahiş fiyat uygulayan firmaları da ifşa etti. Aydın'da biri eczane, biri medikal diğeri de mühendislik firması 3 firmaya ceza kesildiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede yayılma özelliği taşıyan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünleri fiyatlarında fahiş artış yapıldığına ilişkin şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı'nın il müdürlüklerince denetim başlatıldı. Denetimler kapsamında tüm illerde bulunan satış yerlerinde denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat alış ve satış fiyatları ile güncel satış fiyatları tespit edildi. 28 Şubat-25 Mart tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerince "cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda ürünleri" gibi ürünlerin fiyatları denetlendi.

Yapılan çalışma kapsamında Aydın'da; Sılam Medikal, Gazi Beğendi Eczanesi ve İmaj Mühendislik firmalarına 10 bin 475'er TL ceza kesildiği belirtilerek firmaların ismi de Aydın ilinin adını kötüleyen 3 firma olarak kayıtlara geçti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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