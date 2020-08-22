Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışan işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
22.08.2020 00:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:49
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışan işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesinde bir fabrikanın çatısında güvenlik kamerası ve alarm sistemlerinin bakım ve onarımını yapan Fahrettin Gülfidan (32) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Gülfidan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Gülfidan yoğun bakım servisine alındı.
Kaynak: AA