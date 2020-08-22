Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı Aydın'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışan işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışan işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesinde bir fabrikanın çatısında güvenlik kamerası ve alarm sistemlerinin bakım ve onarımını yapan Fahrettin Gülfidan (32) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Gülfidan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gülfidan yoğun bakım servisine alındı.

Kaynak: AA