Aydın'da evinde çıkan yangında ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Aydın'da evinde çıkan yangında ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'da evinde çıkan yangında ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde evinde çıkan yangında oğlunu alevlerin arasından kurtaran ve yaşamını yitiren babanın cenazesi toprağa verildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde evinde çıkan yangında oğlunu alevlerin arasından kurtaran ve yaşamını yitiren babanın cenazesi toprağa verildi.

Özbaşı Mahallesindeki çiftlik evinde çıkan yangında oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan eve giren ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Hüseyin Çalı (57), Koca Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Granta Mezarlığına defnedildi.

Olay

Dün Hüseyin Çalı'ya (57) ait çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Çalı, birlikte yaşadığı oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan eve girerek dumandan zehirlenmiş olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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