Aydın'da evin salonundaki tavan sıvası düştü: 2 yaralı
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Aydın'da evin salonundaki tavan sıvası düştü: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evin tavanındaki sıvanın düşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

09.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:32
Aydın'da evin salonundaki tavan sıvası düştü: 2 yaralı

'ın ilçesinde, bir evin tavanındaki sıvanın düşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'nde N.D'ye ait evin salonunda tavan sıvası bir anda yere düştü.

Bu sırada salonda oturan aile bireyleri çatı çöktüğü endişesiyle dışarıya koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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