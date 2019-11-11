Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

11.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:24
Aydın'da evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

'ın ilçesinde evin çatısına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Necip Can'ın kullandığı 35 YJH 23 plakalı traktör, Işıklar Mahallesi'nde, yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki evin çatısına devrildi.

Ağır yaralanan Can, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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