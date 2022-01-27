Aydın'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Aydın'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden av tüfeği, 10 bakır kap, 2 altın kol saatinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Ekipler, adresleri tespit edilen zanlıları düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Y.B. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.B. ise tutuklandı.

Diğer yandan bir otomobili çaldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, K.G. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haber

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