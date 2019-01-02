Aydın'da Evde Sağlık Hizmetlerinin Yasaklandığı İddiası

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsat alamadığı için evde sağlık hizmetlerinin yasaklandığına yönelik iddialarına ilişkin, "Bir yasaklama söz konusu değil. Zaten belediye yasal olmayan bir şeyi illegal olarak yapıyordu." dedi.

Yavuzyılmaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetlerinin yasaklandığına yönelik yayınlanan haberlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin geçen yıl bu konuda ruhsat almak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Ruhsat alabilmeleri için yönetmelik doğrultusunda belediye yetkililerini bilgilendirdiklerini aktaran Yavuzyılmaz, fiziki anlamda çok bir eksiklik olmamasına rağmen hizmeti verecek personel konusunda çeşitli sıkıntıların yaşandığını ifade etti.

İl Müdürü Yavuzyılmaz, "2017 yılının ortalarından itibaren defaatle kendileriyle görüştük. Bu hizmeti verecek personellerin bir kısmı kendi bünyelerinden bir kısmı da özel bir firma üzerinden belirtilmişti. Biz bunun olamayacağını, hizmetin tek elden verilmesi gerektiğini ve ruhsatın elemanların çalıştığı firma adına verilebileceğini söyledik. Bir kuruma ruhsat veriyorsanız, o kurumda başka bir kurumun ya da firmanın elemanları çalışamaz. Bütün işlerde bu böyledir." ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından kendileri aleyhine olumsuz algı yansıtılmaya çalışıldığını ileri süren Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Orada bir yasaklama söz konusu değil. Zaten belediye yasal olmayan birşeyi illegal olarak yapıyordu. Evrakları eksik olduğu için bu konuda defaatle uyarıldı. 4. uyarımızdan sonra kendileri bu işlere son verdiler. Eksiklikleri tamamladıkları takdirde gidip bakacağız. Tamamsa, herkes gibi belediyemize de vereceğiz."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yaptığı açıklamada, ruhsatı almamaları için ortada herhangi bir sorunun olmadığını savundu.

Her şeyi yasalara uygun yaptıklarını aktaran Çerçioğlu, "Evraklar tam, eksik bir şey yok. Gerekli kriterleri tamamladığımız için başvuruda bulunduk. Başvuruyu da Aydın Büyükşehir Belediyesi adına yaptık. Kamu İhale Kurumu bu konuda görüşünü zaten açık ve net belirtmiştir. Bu yasaya göre özel ve kamu hastanelerinde, devletin kuruluşlarında da çok sayıda taşerondan geçen personel var. O zaman onları da çalıştırmaman lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA