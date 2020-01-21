Aydın'da evde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

21.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:26

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Fatih Alp Ürgen'e ait evde henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayda Fatih Alp Ürgen ve evde bulunan Gamze Ak yaralandı.

Patlama sesini duyan Ürgen'in komşuları itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini aradı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gamze Ak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Patlama sonucu yangın çıkan evde hasar oluştu.

Komşulardan Muhlis Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Patlama sesini duyduğumda 'Deprem mi oluyor' diyerek kendimi dışarı attım. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık." dedi.

Ekiplerin, patlamanın sebebini tespit etme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA