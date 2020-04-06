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Aydın, Spor

Aydın'da 'Evde kal sporsuz kalma' etkinlikleri

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda olanlara yönelik 'evde kalın hareketsiz kalmayın' sloganıyla spor hizmetlerine 'Online' olarak devam ettiklerini söyledi.

06.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:20
Aydın'da 'Evde kal sporsuz kalma' etkinlikleri

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda olanlara yönelik 'evde kalın hareketsiz kalmayın' sloganıyla spor hizmetlerine 'Online' olarak devam ettiklerini söyledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm dünyada vuku bulan Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalarak virüsün yayılmasının engellemesine destek veren vatandaşlara bu zorlu süreçte spordan eksik kalmayarak zinde olmalarını sağlamak adına il genelindeki çeşitli branşlardaki 132 antrenörle devam ettiklerini söyledi.

Korona virüse karşı etkin bir şekilde sürdürülen mücadele kapsamında evde kalan vatandaşların spor yaşamını da sürdürebilmeleri için çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu, "Bu zorlu süreçte de herkesin evde sporunu yapmalarını ve sağlık için hareket etmelerini sağlamak için bir dizi tedbirler aldık. Süreç nedeniyle tüm salonlarımızda faaliyetlerimizin durduğu andan itibaren online çalışmaya başladık. Hayatta birçok şeyin telafisi var ama sağlığın telafisi yok. Bu nedenle insanlarımız önce kendileri sonra da sevdikleri için bu süreçte evde kalması gerekiyor. Ancak evde kalırken de hareket kabiliyetimizi yitirmemiz gerekiyor. Spor ile sağlık birbirinden ayrılmaz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza "Evde kalın ancak hareketsiz kalmayın" çağrısı yapıyoruz. Bu kapsamda sporumuzu evde devam ettiriyoruz" dedi.

"Evde spor için 132 antrenörümüz görev yapıyor"

Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kal' çağrısı ile birlikte Aydın'da 56'sı Federasyonlara bağlı 76'sı fahri antrenör olmak üzere 132 antrenörün online spor hizmetlerine başladığını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu, "Şu anda bütün antrenörlerimiz sporcuları ile online çalışma yapıyor. Bu arda sadece gençlere değil ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın da evlerinde yapabilecekleri spor hareketleri ile de normal zamanlarda da spor salonlarına gelemeyenler için hizmetlerimiz var. Bu çalışmaları resmi internet ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Halkoyunlarına ilişkin çalışmalarımız da hocalarımızın kendi evlerinin salon kısmında oluşturdukları alanda yine online olarak devam ediyor. Daha sağlıklı yarınlar için tüm Aydın halkımıza 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı yapıyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz için evde de spora devam ettirmeliyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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