Aydın'da evde çıkan yangında biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
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Aydın'da evde çıkan yangında biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri itfaiye eri 4 kişi tedavi altına alındı.

Aydın'da evde çıkan yangında biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi
15.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:52

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri itfaiye eri 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Evde mahsur kalan N.S. ile iki çocuğu, komşuların yardımıyla balkondan aşağı indirildi. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Uğur Çetin (31) fenalaşarak yere düştü. Kalbi duran Çetin, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Çetin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yanan dairenin üst katında oturan Mustafa Turna, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde bir koku gelmeye başladı. Baktık ki ikinci kat komple yanıyor. Sonra patlama sesi duyduk. Ne olduğunu anlamadık. Kapıdan giriş yapamadığımız için balkona çıktık ve çocukları kurtardık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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