Aydın'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi öldü
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Aydın'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

28.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:34
Aydın'da evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi öldü

'ın ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Neşetiye Mahallesi'ndeki yangında ağır yaralanan Hanifi İrgi (45), tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

İrgi'nin cenazesi, Germencik ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze namazına İrgi'nin yakınları, Germencik Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar ve mahalle sakinleri de katıldı.

Olayın geçmişi

Neşetiye Mahallesi'nde 26 Ocak'ta Hanifi İrgi, evinde çıkan yangında yaralanmış, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından İzmir'e sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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