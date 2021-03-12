Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

12.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Hisarcık Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede, Fatma Binbirçiçek'in (85) cesedini buldu.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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