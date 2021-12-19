Aydın'da evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.
AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi 220 Sokak'taki Müjde Atabay'ın oturduğu müstakil evde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet