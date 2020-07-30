Aydın'da ev yangını
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Aydın'da ev yangını

Aydın'da ev yangını Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

30.07.2020 22:50 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:57

Aydın'da ev yangını

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evi yaktığı iddia edilen bir şahıs olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yangın, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 sokak numara 126'da saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında bulunan Yüksel P.'ye ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Evde yangın sırasında kimsenin bulunmaması da tek teselli kaynağı oldu.

Öte yandan evin ailenin kavgalı olduğu İbrahim İ. tarafından kundaklanarak yakıldığı iddia edildi. Verilen eşkal üzerine çevrede arama çalışması yapan polis ekipleri evi yaktığı iddia edilen İbrahim İ.'yi yakalayarak göz altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da ev yangını

Kaynak: İHA

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