Aydın'da Ev Yangını
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde Mehmet Pehlivan'ın kız kardeşiyle yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, evin bir odasında hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.