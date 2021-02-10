Aydın'da ev yangın hasara neden oldu
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Aydın'da ev yangın hasara neden oldu

10.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:50
Aydın'da ev yangın hasara neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Gölcük Mahallesi'nde Osman Çoban'a ait müstakil evde, yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilendiği belirlenen ev sahibi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Yangın ekiplerce söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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