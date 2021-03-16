Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı
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Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı

16.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:27

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 ev ve 5 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.S.A, A.İ, K.B, A.K, D.K, Y.A. ve H.K'yi gözaltına aldı.

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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