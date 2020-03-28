Aydın'da eski karısını ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde eski karısını ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
28.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:06
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde eski karısını ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
Çamdibi Mahallesinde, boşandığı Neşe O. (43) ve oğlu Furkan K'yi (18) av tüfeğiyle öldüren Zeki K, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede susma hakkını kullanan Zeki K, tutuklandı.
Çamdibi Mahallesinde dün, eski eşi ve oğlunu öldüren zanlı, otomobiliyle olay yerinden kaçmıştı.
Kaynak: AA