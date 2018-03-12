Aydın'da Eski Eşini Pompalı Tüfekle Yaralayan Kişi Tutuklandı
Aydın'da eski eşini, çalıştığı rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.
Aydın'da eski eşini, çalıştığı rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.
Kısa süre önce boşandığı eşinin iş yerine giderek pompalı tüfekle yaraladıktan sonra gözaltına alınan E.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Olay
Kardeşköy Mahallesi'nde 10 Mart'ta eski eşi S.Y'nin çalıştığı özel bir rehabilitasyon merkezine giden E.B, iş yerinin bahçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurmuş, oğlunu da alıp oradan uzaklaşmıştı.
E.B daha sonra silahıyla gidip teslim olmuştu.