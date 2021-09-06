Aydın'da eski DP Milletvekili Baki Öktem'in evi, konukevi olarak hizmete açıldı
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Aydın'da eski DP Milletvekili Baki Öktem'in evi, konukevi olarak hizmete açıldı

Aydın'da eski DP Milletvekili Baki Öktem'in evi, konukevi olarak hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde eski Demokrat Parti (DP) Milletvekili Baki Öktem ve ailesinin yaşadığı ev restore edilerek konukevi haline getirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde eski Demokrat Parti (DP) Milletvekili Baki Öktem ve ailesinin yaşadığı ev restore edilerek konukevi haline getirildi.

Söke Belediyesi tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde hizmete açılan konukevinin açılış törenine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, törende yaptığı konuşmada, Kemalpaşa Mahallesinin tarihsel birikim ve kültürel çeşitlilik açısından ilçenin önemli alanları arasında yer aldığını kaydetti.

Konukevi olarak hizmete açılan yapının da 130 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Arıkan, "Demokrat Parti'nin Aydın Milletvekillerinden Dr. Baki Öktem ve ailesinin yaşadığı evi, restorasyonun ardından konukevi olarak hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ailenin son kuşak üyelerinden Yenal Öktem ise büyük onur yaşadıklarını dile getirerek, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın'da eski DP Milletvekili Baki Öktem'in evi, konukevi olarak hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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Aydın'da eski DP Milletvekili Baki Öktem'in evi, konukevi olarak hizmete açıldı - Haberler
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