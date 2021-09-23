Aydın'da eşini ve kayınpederini yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde eşi ve kayınpederini yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. (52), boşanma aşamasındaki eşi Ö.Y. (51) ile konuşmak için kayınpederi F.P'nin (77) Park Mahallesi'ndeki evine geldi.

Çiftin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine yanında getirdiği falçata ile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, kayınpederini sopayla darbettiği ileri sürülen A.Y. evden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baba F.P. ile kızı Ö.Y'yi Aydın Devlet Hastanesine götürdü. Ö.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanan şüpheli A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli hakkında eşinden 3 ay uzaklaştırma kararı bulunduğu anlaşıldı.