Aydın'da eşini boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

03.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:12

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp zincirle boğarak öldüren tutuklu sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ercan Ö, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Çiftin çocukları M.Ö, annesinin boşanma davasından sonra kendisini hiç görmeye gelmediğini iddia etti.

Evdeki tartışmaların annesinden kaynaklandığını öne süren M.Ö, "Bu ailenin içinde neler yaşandığını en iyi ben bilirim. Tartışmaları annemin başlattığını ve hiç alttan almadığını bilirim." dedi.

Çok pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ercan Ö. ise "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Keşke dükkanıma hiç gelmeseydi. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Dükkanıma gelmeseydi böyle şeyler hiç yaşanmazdı. Çok pişmanım, takdir sizindir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik" ve '"iyi hal" indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktulün babası Ahmet Adlı, cezayı yetersiz bulduğunu ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde cıvata dükkanı bulunan Ercan Ö, 23 Mart 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Z.Ö'yü iş yerinde bıçakla yaralamış ve zincirle boğarak öldürmüştü.

Kaynak: AA