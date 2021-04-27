Aydın'da eşarbı mutfak ocağındaki alevde tutuşan kadın ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da eşarbı mutfak ocağındaki alevde tutuşan kadın ağır yaralandı

Aydın'da eşarbı mutfak ocağındaki alevde tutuşan kadın ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kadın, eşarbının ocak ateşine değip tutuşması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kadın, eşarbının ocak ateşine değip tutuşması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dağkaraağaç Mahallesi'nde oturan Selin Alimoğlu (23), mutfak ocağına su koymak için eğildiği sırada başındaki eşarbın uç kısmı ateşe temas etti.

Bir anda başına yayılan alevlerin etkisiyle çığlık atan kadının yardımına komşuları koştu.

Elbiselerinin bir bölümüne de sıçrayan alevler, komşuların yardımıyla söndürüldü.

Başı ve vücudunda yanıklar oluşan ve ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu
Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da eşarbı mutfak ocağındaki alevde tutuşan kadın ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:32:33. #1.15#

title