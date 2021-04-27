Aydın'da eşarbı mutfak ocağındaki alevde tutuşan kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kadın, eşarbının ocak ateşine değip tutuşması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kadın, eşarbının ocak ateşine değip tutuşması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dağkaraağaç Mahallesi'nde oturan Selin Alimoğlu (23), mutfak ocağına su koymak için eğildiği sırada başındaki eşarbın uç kısmı ateşe temas etti.

Bir anda başına yayılan alevlerin etkisiyle çığlık atan kadının yardımına komşuları koştu.

Elbiselerinin bir bölümüne de sıçrayan alevler, komşuların yardımıyla söndürüldü.

Başı ve vücudunda yanıklar oluşan ve ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık