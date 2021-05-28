Aydın'da eniştesinin tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eniştesinin av tüfeğiyle yaraladığı kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eniştesinin av tüfeğiyle yaraladığı kişi yaşamını yitirdi.
Yağdere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mehmet A (61) ile kayınbiraderi Şanvel Altunel (54) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A, av tüfeğiyle kayınbiraderine ateş etti.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Şanvel Altunel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan Mehmet A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun