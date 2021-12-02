Aydın'da engelli ve eski hükümlülere 957 bin lira destek verildi

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yaşayan engelli ve eski hükümlü 17 kişiye, 957 bin lira destek verildiğini bildirdi.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2021 yılı 3. dönem hibe desteği çekleri, valilik toplantı salonunda düzenlenen etkinlikle hak sahiplerine verildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aksoy, engellilerin, toplumun ayrılmaz bir parçası olmaları için çalıştıklarını söyledi.

Onaylanan 17 projeye 50 ile 65 bin lira arasında değişen destekler verildiğini ifade eden Aksoy, girişimcilerin işlerini büyüterek daha fazla istihdam sağlamalarını dilediğini bildirdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi ise engellilere en güzel hediyeyi kurumun verdiğini belirterek, "Devletimizin imkanlarını ilimizde engelli ve eski hükümlü kardeşlerimiz için seferber ediyoruz. Bugüne kadar 169 projemiz kabul edildi. Yaptığımız proje destekleriyle Türkiye genelinde ilk 5 il içerisindeyiz. Biz sadece 3 Aralık'ta değil yılın bütün günlerinde engelli kardeşlerimizle beraberiz. 2021 yılı içerisinde 700 engelli kardeşimizi de özel sektörde işe yerleştirdik." diye konuştu.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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