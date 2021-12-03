AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK

AYDIN (DHA) - AYDIN'da yaşayan 10'u engelli 7'si ise eski hükümlü toplam 17 kişiye Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) projesi kapsamında, toplam 957 bin lira maddi destek sağlandı. Engelli ve eski hükümlüler çeklerini Vali Hüseyin Aksoy verdi.

Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü 2021/3. Dönem Hibe Desteği Çekleri, Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ve hibe desteği almayı hak kazanan 10'u engelli, 7'si eski hükümlü 17 kişi hazır bulundu. Engelli ve hükümlülere, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında 50 bin ile 65 bin lira arasında değişen miktarlardaki hibe destek çekleri Vali Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Engelli vatandaşlarımızın toplumun ayrılmaz bir parçası olmasını istiyoruz. Bu amaçla kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri, ekonomik hareketliliğini sağlayabilecekleri devletin kurumlarının yapmış olduğu çalışmalardan bir örneğini de burada sunmuş olacağız. Hedefimiz toplumun tüm kesimlerini kucaklamak ve onların sorunlarına çözüm üretmektir. Engelli ve hükümlülerimize dağıttığımız hibe çekleriyle toplamda 957 bin liralık bir katkı sağlamış olduk" dedi.

'YILIN BÜTÜN GÜNÜ ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE BERABERİZ'

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ise "Engelli kardeşlerimize en güzel hediyeyi İŞKUR'un verdiğini düşünüyoruz. Devletimizin imkanlarını ilimizde engelli ve eski hükümlü kardeşlerimiz için seferber ediyoruz. Bugüne kadar 169 projemiz kabul edildi. Yaptığımız proje destekleriyle Türkiye genelinde ilk beşin içerisindeyiz. Biz sadece 3 Aralık'ta değil yılın bütün günlerinde engelli kardeşlerimizle beraberiz. 2021 yılı içerisinde 700 engelli kardeşimize iş imkanı bulduk" diye konuştu.