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Aydın'da empati parkuru kuruldu

Aydın'da empati parkuru kuruldu
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak için "Empati Parkuru" kurdu.

AYDIN (AA) - Ak Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak için "Empati Parkuru" kurdu.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan parkurda, gözleri bağlanan katılımcılardan, beyaz baston ile parkurda yürümeleri istenerek, görme engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunları yaşayarak anlamaları sağlandı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, sağlıklı her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Toplumumuzda engellilerle alakalı bayağı sıkıntılar vardı. Çok şükür hükümetimizin yaptığı atılımlarla beraber, çoğu durumu aşmış bulunuyoruz. Engelli adayı olmamız, toplumsal duyarlılığımızın daha fazla olması gerektiğini hatırlatıyor. Vatandaşlarımızın duyarlılığını da bu konuda arttırmayı hedefliyoruz."

Etkinliğe AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ile parti üyeleri katıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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