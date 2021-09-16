Aydın'da emekli hemşireyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Haberler
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Aydın'da emekli hemşireyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da emekli hemşireyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Aydın'ın Didim ilçesinde emekli hemşire Hatice Tusu'yu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde emekli hemşire Hatice Tusu'yu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Söke Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suat Aksoy (57), öldürülen hemşire Hatice Tusu'nun (50) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, mütalaasında sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Suat Aksoy ise savunmasında üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alamayan yakınları 11 Ekim 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, soruşturma başlatan ekipler kadının arkadaşı olduğu iddia edilen Suat Aksoy'u gözaltına almıştı.

Tusu'nun cenazesini Hisar Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin bulunduğu bataklık alanda bulunmuş, zanlı tutuklanmıştı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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