Aydın'da emekli doktoru dolandırdığı öne sürülen 10 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli doktorun yaklaşık 1 milyon 750 bin liralık birikimini dolandırdıkları iddiasıyla 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli doktorun yaklaşık 1 milyon 750 bin liralık birikimini dolandırdıkları iddiasıyla 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emekli doktor Y.A, bir bölümü bankada olan para ile ziynet eşyalarını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdığını bildirdi.

Bunun üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, özel bir ekip oluşturarak ortak çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüphelilerin İzmir, Bursa ve Gaziantep'teki adreslerine operasyon düzenlendi.

Ekipler Ş.F, U.Y, D.T, T.Y, S.A, Ö.Ç. ve H.U.Ç'yi İzmir'de, G.S. ve Ö.Ç'yi Bursa'da, İ.A'yı Gaziantep'te gözaltına aldı.

Aramalarda bir miktar para ile ziynet eşyaları bulunurken, paraların aktarıldığı kripto para hesaplarına bloke konuldu. Operasyonda 2 tabanca ile tabancalara ait mermiler ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen cep telefonları da ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun