Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak

Aydın Valiliği tarafından tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Pazar günü periyodik bakım nedeniyle Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Valiliği tarafından tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Pazar günü periyodik bakım nedeniyle Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aydın Valiliği 3 Ekim Pazar günü 4 ilçede programlı elektrik kesintileri gerçekleştirileceğini duyuruldu. Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerini kapsayacak olan elektrik kesintisi 5 saat sürecek. ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan açıklamaya göre, periyodik bakımların yapılmasından dolayı saat 01.00-06.00 saatleri arasında yapılacak olan kesintiden etkilenecek mahalleler ise şu şekilde;

"Efeler ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve tüm özel trafolu müşteriler, ASTİM organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, Aydın Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, DORA-2 Elektrik Üretim Santrali, KEN-3 Elektrik Üretim Santrali, Alp Elektronik, 3S Kale Elektrik Üretim A.Ş., Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş., Efeler GES, Aydın Büyükşehir Belediyesi GES, Erman Ege Bio EÜAŞ, Şerefli GES, Köşk ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve özel trafolu müşteriler, Menderes Dora 2 JES, İncirliova ilçesine bağlı; Beyköy, Şirindere, Köprüovası ve Karagözler Mahallesi ile bölgedeki özel trafolu müşteriler, Koçarlı ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve tüm özel trafolu müşteriler, Özaltın GES, Serkan Karatosun GES." - AYDIN

Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'SAS HOLDİNG MAĞDURLARI'NDAN SUÇ DUYRUSU

'SAS HOLDİNG MAĞDURLARI'NDAN SUÇ DUYRUSU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şafak Sezer Burak Yamantürk
Spor Bülent Uygun Stefan Kuntz Alex Teixeira Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:24:10. #1.17#