Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kişi çam kozalağı toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kişi çam kozalağı toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aragavlı Mahallesi'nde çam kozalağı toplamak üzere ağaca çıkan Sezgin Ülker (51), elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı. Ağaçtan düşen Ülker, hayatını kaybetti.
Ülker'in cenazesi Söke Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.