Aydın'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
24.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:38
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Mescitli Mahallesi'nde ikamet eden Gülgün Parmaklı (43), ineklerinden süt sağmak için ahırda süt sağma makinesini çalıştırdı.
Bu sırada akıma kapılan Parmaklı, ağır yaralandı.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun