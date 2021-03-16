Aydın'da elektrik akımına kapılan genç öldü
16.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:04
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makineyle süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Yalınkuyu Mahallesi'nde kendilerine ait ahırda makineyle sağım yapan Yahya Dağcı (20) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, Dağcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun